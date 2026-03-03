PLD en Ocoa desmiente construcción de 25 obras anunciadas por el Gobierno

SAN JOSÉ DE OCOA.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desmintió que el Gobierno haya construido 25 obras en Ocoa, como afirmó el presidente Luis Abinader durante su discurso de Rendición de Cuentas del 27 de febrero.

El presidente provincial del PLD, Ramón Mordán, ofreció las declaraciones en una rueda de prensa celebrada la tarde del martes, donde aseguró que existe indignación en la población ante lo que calificó como un anuncio alejado de la realidad.

“La indignación que hoy se percibe en nuestro pueblo frente al anuncio sobre la supuesta realización de 25 obras no surge del rechazo al desarrollo, sino de la preocupación por la realidad que viven las comunidades”.

Obras inconclusas y paralizadas

Mordán sostuvo que la mayoría de las obras citadas no están concluidas, otras se encuentran paralizadas o solo existen en anuncios oficiales.

Entre los ejemplos mencionó:

El acueducto provincial , que lleva más de cuatro años en construcción, pese a que el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) , Wellington Arnaud, había estimado su culminación en 18 meses.

, que lleva más de cuatro años en construcción, pese a que el director del , Wellington Arnaud, había estimado su culminación en 18 meses. La carretera Nizao–Rancho Arriba, iniciada en una gestión anterior y que, según el PLD, aún no ha sido conectada con Sabana Larga y el municipio cabecera de Ocoa.

Asimismo, criticaron que se presenten como grandes realizaciones obras municipales o remozamientos, como el de un complejo deportivo que —según denunciaron— permanece sin iluminación.

Llamado a atender prioridades

Los dirigentes peledeístas solicitaron al mandatario asumir con carácter de urgencia:

La reparación de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa

La terminación del tramo de La Parra

Las carreteras Pinar–Los Tramojos, El Limón, La Horma y Mahoma–Rancho Arriba

El puente Monte Negro y el puente del Limonar, en Sabana Larga