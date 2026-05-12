Indotel lanzará campaña nacional contra la extorsión y el fraude digital

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció el lanzamiento de una amplia campaña nacional de concienciación orientada a prevenir la extorsión y el fraude digital, como parte de sus esfuerzos para proteger a la ciudadanía y promover un uso seguro del entorno tecnológico.

La iniciativa, que se desarrollará durante todo el año 2026, estará compuesta por seis piezas audiovisuales, incluyendo un comercial institucional y cinco campañas temáticas, diseñadas para conectar con la población a partir de situaciones cotidianas.

Estas abordarán cómo la extorsión digital impacta a familias, trabajadores y figuras públicas, evidenciando sus consecuencias y fomentando la denuncia como herramienta clave para enfrentar estos delitos.

En una rueda de prensa en las instalaciones de la institución, Gómez Mazara explicó que la campaña busca educar, prevenir y sensibilizar a la población sobre los riesgos del entorno digital, destacando que la extorsión, el fraude, el robo de identidad y el sabotaje informático son crímenes graves que conllevan sanciones de hasta 30 años de prisión en el país.

“Que a nadie se le ocurra malpensar que una campaña educativa de esta naturaleza tenga como objetivo vulnerar derechos de nadie. Siempre he creído que son más favorables los riesgos de la democracia que la conculcación de derechos fundamentales”, aclaró el funcionario.

Explicó que, como parte del enfoque institucional, se resaltará el rol del Estado dominicano en la persecución de estos delitos, así como el trabajo conjunto de entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), el sistema financiero y el sector de las telecomunicaciones.

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Dijo que las piezas audiovisuales incluirán mensajes claros y directos como “No paguen la extorsión. Denuncien. Procedan conforme a la ley”, reforzando el llamado a la acción ciudadana y la confianza en las instituciones.

Asimismo, el funcionario señaló que la campaña incorporará testimonios y personajes reconocidos que relatarán experiencias reales, con el objetivo de visibilizar una problemática que suele estar subregistrada debido al miedo o la vergüenza de las víctimas.

Indicó que esta estrategia comunicacional contribuirá a incrementar la denuncia, mejorar la respuesta de las autoridades y fortalecer la protección de los derechos digitales en la República Dominicana.

En República Dominicana, la extorsión digital está sancionada por la Ley No. 53-07, y el nuevo Código Penal (Ley 74-25), vigente desde agosto de 2026, endurece las penas y amplía su alcance a plataformas digitales.

Con esta iniciativa, el Indotel reafirma su compromiso de garantizar la seguridad digital de la población bajo el lema: “Protegemos tu tranquilidad digital”.