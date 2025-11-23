Delegación de congresistas de los Estados Unidos visita la República Dominicana

Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, encabezada por el congresista Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, realizó una visita de dos días a la República Dominicana.

El objetivo central fue abordar temas de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y oportunidades económicas entre ambas naciones.

El grupo estuvo compuesto por ocho congresistas, entre ellos Bill Huizenga, Jefferson Shreve, Ryan Mackenzie, Michael Baumgartner, Randy Fine, Ami Bera y Jimmy Panetta.

La diversidad política y geográfica de la delegación reflejó el amplio respaldo en Washington para fortalecer la relación con el país.

Acompañados por la embajadora de EE.UU. UU., Leah F. Campos, los congresistas sostuvieron su primer encuentro con el presidente Luis Abinader y altos funcionarios, incluidos los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Energía y Minas, así como la procuradora general y los directores de Migración y la DNCD. La agenda se centra en amenazas transnacionales y cooperación estratégica.

Posteriormente, la delegación celebró reuniones en Cancillería para profundizar en temas de seguridad regional y consolidar los avances en el combate al narcotráfico.

También se discutió el fortalecimiento de la cooperación económica y el desarrollo de nuevas oportunidades para ambos países.

Los legisladores se reunieron además con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Más tarde, visitaron la Zona Colonial junto a la alcaldesa Carolina Mejía y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio.

La embajadora Campos definió a la República Dominicana como un “socio clave” en el Caribe y destacó el compromiso mutuo con la estabilidad regional.

Aseguró que las reuniones reafirmaron el interés compartido en fortalecer la seguridad y el comercio bilateral.

El congresista Brian Mast señaló que la visita confirma la estrecha colaboración entre ambos países en materia de seguridad regional.

Subrayó que Estados Unidos comenzará a trabajar junto a la República Dominicana y Haití para promover la estabilidad y prosperidad en el hemisferio occidental.

La delegación también resaltó la importancia del comercio bilateral y el papel de la República Dominicana como una de las economías más dinámicas del Caribe.

Durante un recorrido por el Palacio Consistorial, destacaron los fuertes vínculos culturales y comunitarios que sustentan la cooperación entre ambas naciones.