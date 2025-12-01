El presidente del Gobierno dominicano, Luis Abinader, tras defender este lunes la autorización concedida a Estados Unidos para usar áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Santo Domingo.– La República Dominicana aclaró este lunes que la autorización concedida a Estados Unidos para utilizar espacios y facilidades aéreas con multas antidrogas tendrá una vigencia limitada hasta abril del próximo año. Así lo confirmó el presidente Luis Abinader, durante su encuentro semanal con la prensa.

El mandatario puntualizó que no se trata de un convenio nuevo, sino de la actualización del acuerdo original firmado en 1995 , cuyo protocolo fue reafirmado en 2003 , orientado a fortalecer las capacidades de interd.

“Este acuerdo existe desde 1995, fue ratificado en 2003 y está dirigido a combatir el narcotráfico mediante la detección y neutralización de rutas aéreas y marítimas”, explicó Abinader.

El jefe de Estado también restó importancia a las críticas de sectores de izquierda y grupos de la sociedad civil que han tildado la medida de una supuesta “cesión” de soberanía a Estados Unidos.

La aclaración surgió tras el anuncio realizado la semana pasada, luego de la reunión del presidente con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth , donde se informó que el país autorizó temporalmente a EE.UU. el uso de áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas para operaciones vinculadas al combate al narcotráfico.

Entre esas acciones figura el reabastecimiento de aeronaves, el traslado de equipos y el despliegue de personal especializado.

“El objetivo es claro: reforzar el anillo de protección aérea y marítima de nuestras Fuerzas Armadas, un apoyo decisivo para impedir la entrada de drogas y golpear con mayor fuerza al crimen organizado”, reiteró el presidente.

El presidente del Gobierno dominicano, Luis Abinader, en el momento que, anunciaba oficialmente, el permiso concedido a Estados Unidos para utilizar espacios restringidos de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de aeronaves.

Abinader agregó que esta cooperación incluye asistencia tecnológica, intercambio de información e integración operativa con la Armada Dominicana y los organismos de seguridad especializados.

Finalmente, insistió en que se trata de una medida “estrictamente temporal”, adoptada bajo el interés nacional de fortalecer la seguridad fronteriza y regional.