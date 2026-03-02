RD se acerca a una industria de semiconductores y a la manufactura avanzada

Santo Domingo. – La República Dominicana es un socio confiable para el nearshoring y un participante activo en la nueva configuración del mapa productivo global.

Así lo afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, durante la presentación del informe “Análisis del entorno propicio para las industrias de semiconductores y microelectrónica en República Dominicana”, una iniciativa estratégica que examina las oportunidades y los desafíos de esta industria en el país.

El informe, elaborado en una estrecha colaboración entre el MICM y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), analiza las condiciones del entorno nacional, incluyendo aspectos regulatorios, institucionales y de capital humano, así como las ventajas competitivas que posicionan a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión en manufactura avanzada.

El acto de presentación del informe estuvo encabezado por el ministro Sanz Lovatón, junto al secretario general adjunto de la OCDE, Yasushi Masaki. El estudio forma parte de la “Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS)”, la cual cumple con el decreto presidencial 324-24, que marca el inicio de los trabajos para sentar las bases del fomento de esta industria en el país.

Durante el acto, el ministro Sanz Lovatón destacó que cuando el sector privado y el público trabajan de manera conjunta en inversión y en políticas públicas, el desarrollo trasciende gobiernos y se convierte en una estrategia nacional adoptada por los países como pilar de crecimiento sostenido.

Aseguró que desde el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes han asumido este proyecto de los semiconductores como un elemento central para el desarrollo económico del país, con una visión enfocada en la innovación y la competitividad.

Asimismo, manifestó que antes de 2028 la República Dominicana estará produciendo y exportando semiconductores, lo que marcaría un hito en la diversificación de la matriz productiva nacional. En ese sentido, dijo que trabajan en una alianza estratégica con la OCDE.

“República Dominicana abraza la tecnología, abraza el futuro con la misma determinación con la que impulsamos industrias que hoy son emblemáticas en nuestro país, como las zonas francas, el tabaco, el cacao y el azúcar. Este éxito es un preludio de lo que lograremos con los semiconductores”, concluyó.

En ese contexto, el secretario general adjunto de la OCDE, Yasushi Masaki, explicó que República Dominicana no está diversificando su economía por azar, sino escalando su modelo productivo. “La OCDE ve en este salto hacia los semiconductores una oportunidad de oro: el éxito dependerá de transformar la proximidad geográfica en una ventaja competitiva basada en estándares internacionales, transparencia operativa y una integración profunda en las cadenas globales de valor”.

Sobre el informe

La presentación del informe estuvo a cargo del jefe interino de la División de Productividad, Innovación y Emprendimiento de la OECD, Guy Lalanne, quien explicó que el documento analiza las oportunidades, los desafíos y las políticas que impulsan el desarrollo de la industria de semiconductores y la microelectrónica en la República Dominicana. El análisis se basa en evidencia cuantitativa y cualitativa.

“La República Dominicana cuenta con numerosas fortalezas, entre ellas una base manufacturera avanzada, generosos incentivos en su régimen de zonas francas, estabilidad política e instituciones democráticas, una buena infraestructura de transporte y su proximidad geográfica a importantes mercados de exportación en las Américas”, dijo el experto.

Lalanne entiende que para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las industrias de semiconductores y microelectrónica, la República Dominicana puede mejorar aún más su entorno propicio de cinco maneras principales: Fortalecer el marco institucional para la formulación de políticas sobre semiconductores; Aprovechar el régimen de zonas francas de la República Dominicana; Mejorar el entorno empresarial para las industrias de semiconductores y microelectrónica; Desarrollar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de RD; y Mejorar la infraestructura de electricidad y agua

Panel

El evento incluyó el panel “Aprovechar el entorno empresarial y el ecosistema de innovación de la República Dominicana para desarrollar las industrias de semiconductores y microelectrónica”, con la participación de: Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA y del Consejo de ZFLA; Arturo del Villar, rector del INTEC; y María Waleska Álvarez, CEO de NAP del Caribe. Estuvo moderado por Federico Cuello Camilo, embajador y coordinador ante la OCDE.

Invitados

El acto contó con la participación de Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP; Daniel Liranzo, director del CNZFE; los viceministros del MICM, Johannes Kelnner, Gianna Franjul, Jorge Morales; el empresario Samuel Conde, entre otras personalidades.