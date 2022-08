Realizan tercera edición de “Premio Construgala”

Santo Domingo.- Construmedia reconoció el sector construcción dominicano durante la celebración de la tercera edición de “Premio Construgala”, una ceremonia que contó con la participación de más de 400 profesionales destacados relacionados al sector.

La gala que se celebra cada dos años estuvo encabezada en esta tercera edición por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, y Sadery Abreu, CEO de Construmedia, así como representantes de las empresas que se sumaron a esta versión para reconocer a importantes constructoras por destacados proyectos realizados en los últimos años.

“Nos sentimos gratamente agradecidos con cada uno de los participantes en esta iniciativa y por el apoyo que el sector continúa brindando a la marca Construmedia, a través de los 15 años que en este 2022 cumple en el mercado dominicano”, destacó Sadery Abreu.

Esta tercera entrega tuvo como ganadores, en la categoría Proyecto Inmobiliario en Santo Domingo hasta 150,000 dólares a Studios 15.6 Uptown, por el arquitecto Jorge Montalvo & Asociados; mientras que entre US$ 150,000 y US$ 300,000 resultó ganador Orma By Pedralbes, de Constructora Pedralbes; el apartado de entre US$ 300,000 y US$ 500,000 fue para Bolero 21, de Intent Desarrollo Inmobiliario y a partir de US$ 800,000 para 90 Park Towers de Campagna Ricart & Asociados.

Se entregó un reconocimiento especial a los familiares de María Asunción Gatón Hernández, ex presidenta de Grupo Pedralbes y ex presidenta de ACOPROVI, quien en vida realizó importantes aportes al gremio de la construcción dominicana.