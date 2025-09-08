Santo Domingo. – Las centrales sindicales anunciaron este martes la suspensión de la vigilia prevista frente al Congreso Nacional y de la marcha programada en San Pedro de Macorís, luego de un encuentro entre el dirigente Rafael (Pepe) Abreu y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

CESANTÍA LABORAL NO SERÁ MODIFICADA

Durante la reunión en el despacho del presidente de la Cámara Alta, De los Santos reafirmó que la cesantía laboral no será modificada en ninguna de sus partes, tal como se contempla en el proyecto de reforma al Código de Trabajo.

CONSENSO PARA MANTENER LA PAZ LABORAL

“Hoy tenemos aquí al sector laboral y estamos dispuestos a recibir al sector empresarial, porque lo que buscamos es, precisamente, que haya paz laboral en la República Dominicana y que los derechos de los trabajadores se mantengan intactos. Estamos en busca de construir el mayor nivel de consenso posible con el Código Laboral”, declaró el senador.

SENADO DISPUESTO A ESCUCHAR A LOS EMPRESARIOS

Ricardo de los Santos subrayó que mantiene su disposición de recibir a los empresarios para alcanzar un acuerdo que garantice los derechos de los trabajadores y preserve la estabilidad social y económica del país.