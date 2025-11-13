Washington.– Una polémica escultura de 3.6 metros que muestra al presidente estadounidense Donald Trump de la mano del fallecido financiero Jeffrey Epstein reapareció este jueves en la capital estadounidense, reavivando el debate sobre los vínculos entre ambos.

La obra, elaborada por el colectivo artístico The Secret Handshake, fue colocada esta vez frente al restaurante Busboys and Poets, en la transitada zona de la calle U. La pieza había sido retirada en dos ocasiones por autoridades federales por supuestos incumplimientos con los permisos del Departamento del Interior.

Publicación de documentos impulsa la controversia

El regreso de la escultura coincide con la reciente difusión de 20.000 documentos del Congreso que incluyen referencias a Epstein asegurando que Trump tenía conocimiento de sus delitos sexuales y que habría pasado “horas” con una de las víctimas.

Quizas te interese: Eddy Herrera gana Latin Grammy por “Novato Apostador”



Aunque el expresidente no aparece como remitente ni destinatario en los correos divulgados, su nombre surge en los intercambios del patrimonio de Epstein, incluidos mensajes con su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Artistas responden y el Gobierno desestima acusaciones

Los integrantes de The Secret Handshake afirmaron que buscan generar una reacción pública mediante un “saludo inesperado”, retomando el impacto que tuvo la instalación cuando fue colocada cerca del Capitolio en septiembre pasado.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt calificó de “engaño político” las nuevas revelaciones, mientras que Trump también rechazó las menciones en los documentos.

Antecedentes del caso

Epstein, quien murió en prisión en 2019, cumplió condenas por explotación sexual de menores y mantuvo relaciones con múltiples figuras públicas, incluyendo al propio Trump. Pese a las menciones recurrentes, el expresidente no ha sido acusado formalmente de delitos vinculados al caso.

La reaparición de la escultura vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre Trump y Epstein en un momento en el que el tema ha recobrado fuerza tras la publicación masiva de archivos del Congreso.