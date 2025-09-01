El Ejército y la Policía reapresan recluso se había fugado de la cárcel de Cotuí./Foto Ramón Soto Salcedo

El Tope, Cotuí. Tras varias horas de búsqueda y rastreo, tropas mixtas del Ejército de República Dominicana y la Policía Nacional lograron reapresar a un recluso que se había fugado de la cárcel pública de Cotuí.

El detenido es el ciudadano haitiano Yoni Pié, quien guarda prisión preventiva acusado de asesinar a un dominicano.

Miembros del Ejército y la Policía suben a un vehículo al recluso que se había fugado de la cárcel de Cotuí

La captura se produjo en la comunidad de El Tope, distrito municipal de Platanal, al este de Cotuí, donde efectivos militares y policiales desplegaron un amplio operativo.

Según los informes, Pié aprovechó un descuido de los centinelas alrededor del mediodía del domingo, durante las horas de visita, para escapar del recinto penitenciario ubicado en la fortaleza Batalla de Palo Hincado.

El recluso Yoni Pié fue reapresado tras fugarse de la cárcel de Cotuí

Una vez detectada su ausencia, las autoridades iniciaron de inmediato labores de rastreo en distintos barrios y comunidades del municipio.

Finalmente, el recluso fue reapresado cerca de las 6:00 de la tarde en una zona agrícola y ganadera de El Tope, luego de recorrer más de diez kilómetros en su intento de huida. Residentes de la comunidad, al notar su presencia, alertaron a las autoridades, lo que permitió que fuera capturado poco después por tropas combinadas del Ejército y la Policía Nacional.