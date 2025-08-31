Se fuga recluso de la Fortaleza Palo Hincado durante jornada de visitas en Cotuí

COTUÍ, Sánchez Ramírez. — Un privado de libertad identificado como Yoni Pier, de nacionalidad haitiana, se fugó la tarde de este domingo de la cárcel pública instalada en la Fortaleza Palo Hincado, en Cotuí, informaron las autoridades.

El recluso Yoni Pier, quien se fugó este domingo de la cárcel de Cotuí

El escape ocurrió después del mediodía, durante la jornada de visitas familiares, cuando —según versiones preliminares— el recluso aprovechó un descuido de los sentinelas y salió del recinto penitenciario. De inmediato las autoridades penitenciarias activaron la alerta y coordinaron con el Ejército y la Policía Nacional operativos para su recaptura.

Puede leer: Muere en accidente de tránsito en Cotuí el joven Roberto Gutiérrez, tío de Yennely Duarte

Medidas adoptadas tras la fugo del recluso

Se instalaron retenes y puntos de control en carreteras y puentes de la provincia, y patrullas rastrean barrios y vías de salida de Cotuí.

en carreteras y puentes de la provincia, y patrullas rastrean barrios y vías de salida de Cotuí. Fuerzas militares y policiales realizan búsquedas coordinadas en distintos sectores del municipio.

Las autoridades penitenciarias y de seguridad anunciaron que revisarán los protocolos y las circunstancias que permitieron la fuga.

Lo que se sabe y lo que falta por confirmar

El nombre del fugado fue confirmado por fuentes locales, pero no se ha informado públicamente por qué delitos estaba detenido ni su expediente judicial.

por qué delitos estaba detenido ni su expediente judicial. Tampoco se han divulgado detalles sobre el modo exacto en que salió del penal ni si contó con complicidad interna; esas hipótesis forman parte de la investigación en curso.

Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana y pidieron a quien tenga información o avistamientos comunicarse con la Policía Nacional.

Reacción local

La fuga generó alarma entre familiares de otros reclusos y vecinos; equipos de seguridad mantienen presencia reforzada alrededor de la fortaleza y en los accesos principales a la ciudad.