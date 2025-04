Rebrote: Ola feminicidios

El apoyo en las estadísticas sobre la criminalidad de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, deja muchas incógnitas en el aire acerca de las causas de múltiples sucesos.

Al abordar el drama de los 17 femicidios ocurridos en lo que va de año, la ministra señala que 14 de las víctimas no presentaron denuncias de violencia o amenazas de su pareja o expareja.

En ese caso la funcionaria debe preguntarse por qué esas mujeres no se querellaron y entre las respuestas es posible que se encuentre con la desconfianza en la Policía y demás entidades encargadas de brindarles protección.

Tal vez Faride ignora que entre las quejas de familiares de víctimas están las dificultades con que dicen tropezar cuando se arriesgan a querellarse contra los agresores.

Muchos sucesos familiares guardan algún tipo de relación con las tensiones o la crispación que priman en distintos sectores. Incidentes de poca monta que terminan en tragedias evidencian una irritabilidad en la población.

En el abordaje de la violencia machista el Ministerio de Interior y Policía tiene que ponderar todos los factores, incluyendo el papel de las fiscalías y la Policía en la protección de las víctimas. Los asesinatos de mujeres, en ocasiones hasta en presencia de hijos pequeños, generan mucha conmoción.

El asunto no está en unas mediciones cuantitativas. Mientras las autoridades no penetren más a fondo en el drama de los femicidios, la criminalidad y la violencia las estadísticas no serán la respuesta para com