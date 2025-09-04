Estados Unidos. – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibirá mayores facultades para combatir la delincuencia transnacional, capturar y deportar a inmigrantes indocumentados, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

FACULTADES AMPLIADAS PARA USCIS

La agencia podrá llevar a cabo arrestos, portar armas de fuego, ejecutar órdenes de cateo y arresto, así como otras funciones estándar de las fuerzas de aplicación de la ley federal. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y mejorar la eficiencia en la aplicación de la ley migratoria.

EFICIENCIA EN LA DETECCIÓN DE FRAUDE MIGRATORIO

Con estas facultades, USCIS podrá resolver más rápidamente la acumulación de casos relacionados con extranjeros que buscan explotar el sistema de inmigración mediante fraude, procesarlos y, en su caso, removerlos del país.

REGLA FINAL Y CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN

Esta regla, implementada bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permite a USCIS ejercer poderes de aplicación de la ley para cumplir su misión de seguridad nacional, detección de fraude y seguridad pública en la adjudicación de casos migratorios.

RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN

USCIS planea reclutar y capacitar agentes especiales que ejercerán estas facultades adicionales. La regla final se encuentra publicada en el Registro Federal y entrará en vigor 30 días después de su publicación.