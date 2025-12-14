Reconocen a José P. Monegro en Convivio Minibaloncesto

El director del periódico El Día, José P. Monegro, realiza el saque de honor en la apertura del Convivio Nacional de Minibaloncesto. Estuvo acompañado de dirigentes de Fedombal, Ministerio de Deportes, Inefi. presidentes de asociaciones y jugadores de las 12 provincias que participan en el evento.

El periodista José P. Monegro, director del periódico El Día, fue reconocido durante la inauguración de la versión 2025 del Convivio Nacional de Minibaloncesto, el cual le dedicaron, y en el que participan los mejores 12 equipos del país.

El acto protocolar, que se celebró de la Casa Nacional del Minibaloncesto Horacio Muratore, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, fue encabezado por el ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); y el Inmortal y viceministro de Deportes Fernando Teruel, titular de la Comisión Nacional de Minibasket.

Uribe y Teruel le hicieron entrega del reconocimiento a Monegro, acompañados de Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); Andrés Vanderhorts, ex secretario de Deportes y Junior Páez, vicepresidente de Fedombal.

Igualmente el Inmortal del Deporte Evaristo Pérez; Fausto Paulino y Luis Minier, presidentes de las Asociaciones de Baloncesto de San Pedro De Macorís y Montecristi, respectivamente.

Agradece

Monegro agradeció el gesto de la dedicatoria de este Convivio Nacional de Minibaloncesto, a Uribe y Teruel, y a todos los dirigentes y atletas de esta categoría a nivel nacional.

Diviértanse

“Atletas, disfruten su evento durante estos tres días de actividad -del 12 al 14 de este mes-, jueguen, diviértanse y hagan amigos, que muchos de ellos serán para toda la vida”, precisó.

Propulsor

Monegro, ex presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), y un gran propulsor del minibaloncesto en sus dos años de gestión, y actualmente encabeza el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Futuro del basket

En el acto protocolar hablaron Uribe, Teruel y Rodríguez, quienes coincidieron en que a esta edad que se juega el Minibaloncesto (11-12 años) es donde se siembra el futuro del baloncesto dominicano para los próximos 10 años y a los mejores ciudadanos del país.

Proyecto selecciones

Uribe destacó que de este evento serán escogidos los mejores 25 niños para hacerlos formar parte del Proyecto de Selecciones Nacionales de Categorías Formativas, y de ahí saldrán las futuras selecciones U15, U17, U19 y el equipo nacional de baloncesto de mayores.

El pequeño Elián Benet Aracena, del Distrito Nacional, realiza el juramento deportivo.

YouTube

Todos los partidos serán transmitidos de manera simultánea por YouTube, en las tres canchas minibasket disponibles, a través del canal oficial Fedombal TV.

Aporte

Una colaboraciòn del periodista Odalis Sánchez.