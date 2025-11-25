Reconocimiento de la diáspora

Cotuisanos y dominicanos que viven en diversos rincones del mundo se desplazaron este sábado a la ciudad de Nueva York, para unirse a la Gran Gala a la Excelencia que organizó la Fundación Comunidad Sánchez Ramírez en Usa. Allí se reconoció la superación y el ejemplo que representan hombres y mujeres de esa provincia cibaeña.

Entre los reconocidos se encuentra el ex agricultor y transportista y hoy Presidente del Senado de la República, señor Ricardo de los Santos. Igual el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jeréz Mena, la rectora de la universidad Marilyn Díaz, los comunicadores Nayroby Viloria y Milciades Pichardo, por solo mencionar algunos. El gran premio a la excelencia se otorgó a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco).

Otros premios, igual muy merecidos, lo recibieron provincianos que se han destacado en Estados Unidos y en República Dominicana en trabajos comunitarios y otras áreas de interés.

En el marco de la gran gala amenizada por los artistas cotuisanos Joe Veras y Carlos David, el presidente de la fundación señor Juan Marte anunció el próximo proyecto de esa entidad: la construcción de una estancia infantil en el campus de la universidad Uteco, para seguir favoreciendo a los más vulnerables y en este caso, a madres que quieran estudiar y superarse.

Felicidades a los galardonados y más que todo, felicidades a la Fundación Comunidad Sánchez Ramírez en Usa por su labor a favor de los cotuisanos que viven dentro y fuera del país marilei@hotmail.com.