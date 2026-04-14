Lluvias: hallan sin vida a menor y joven arrastrados por ríos

Santo Domingo.– La Defensa Civil Dominicana recuperó este martes los cuerpos sin vida de un niño de tres años en Puerto Plata y de un joven de 32 años en la comunidad Los Corozos, municipio Pedro Brand, quienes fueron arrastrados por corrientes de ríos tras las fuertes lluvias registradas en el país.

En Puerto Plata, el menor, que estaba desaparecido desde el pasado sábado, fue localizado en la comunidad Pancho Mateo, en Montellano, durante un operativo conjunto con miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana en el río Camú.

Operativos conjuntos de la Defensa Civil y Fuerza Aérea localizaron los cuerpos de un menor y un joven en Puerto Plata y Pedro Brand

En tanto, el equipo naranja de la Regional Ozama, integrado por brigadistas de Pedro Brand y Los Alcarrizos, encontró el cuerpo del joven que había sido arrastrado por el río Haina, en la comunidad Los Corozos, a varios metros del lugar donde fue visto por última vez.

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Ambos cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

La Defensa Civil Dominicana exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas crecidas, así como a seguir las orientaciones de los organismos de emergencia para prevenir tragedias.