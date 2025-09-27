Recuperan vehículo robado de una villa en Jarabacoa y arrestan a dos implicados

Jarabacoa, La Vega.— Agentes de la División de Investigaciones de Recuperación de Vehículos Robados, con sede en Santiago, recuperaron un jeep Gladiator Sport 4×4 (rojo, año 2020) que había sido sustraído de una villa de veraneo en Jarabacoa.

La recuperación se logró gracias a labores de inteligencia y al rastreo satelital del vehículo, que permitió ubicarlo en la ciudad de Santiago. En el operativo fueron arrestados Gregori Olivo Jerez (alias “Chiquito”), de 24 años y residente en Jarabacoa, y Cristian Camilo Bedoya Henao, de 31 años y nacionalidad colombiana.

En el registro del vehículo las autoridades hallaron teléfonos móviles, documentos personales, pasaportes y otras pertenencias que pertenecen al denunciante, Ignacio Peralta Báez, quien reportó el robo en horas de la madrugada.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Jarabacoa para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional resaltó la eficacia del trabajo de inteligencia y reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la respuesta rápida ante delitos contra la propiedad.