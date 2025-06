Los Ángeles- Las autoridades de inmigración retomaron este lunes los operativos de detención en Los Ángeles con múltiples redadas en diferentes partes del condado, en donde se reportaron arrestos individuales de trabajadores y personas que se encontraban en las cárceles locales, según pudo comprobar EFE.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, según advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN.

“Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

Tras la redada migratoria del viernes pasado en al menos 7 lugares de trabajo que dejó unos 45 detenidos, este lunes los operativos continuaron.

Agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para llevar a inmigrantes detenidos en diferentes puntos.

Los detenidos eran traídos a este lugar en vehículos no marcados y luego trasladados a camionetas con los vidrios polarizados, donde permanecían esposados a la espera de más arrestados.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que estaba trabajando para garantizar la seguridad del público gestionando el tráfico y controlando las multitudes.

Al lugar llegaron activistas que reportaban en vivo por las redes sociales las detenciones. “No firmen nada, no firmen nada”, le gritaban a los detenidos las personas que filmaban y pedían los nombres de los inmigrantes en un esfuerzo por informar a las familias afectadas.

Entre los trabajadores arrestados este lunes en Whittier, una ciudad conocida por haber sido el hogar del expresidente estadounidense Richard Nixon, hubo varios empleados de un lavado de carros y otros hombres que buscaban trabajo temporal en las afueras de una tienda de artículos de construcción. Los agentes no quisieron informar a EFE a dónde se llevarían los inmigrantes, que pasaron varias horas en las camionetas. Los vecinos del sector se quejaron por la presencia de las autoridades. “Esto me parece el colmo, esta es una zona tranquila y estas personas hacen parte de nuestra comunidad. No entiendo porque la ciudad está prestando el estacionamiento para esto”, se quejó Marilyn Phillips.

Escenas similares se registraron en todo el condado de Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos, con diez millones de habitantes, alrededor de 951.000, no tienen estatus legal, según datos del Migration Policy Institute.

El colectivo Unión del Barrio, que se dedica a informar a la comunidad sobre la presencia de las autoridades de inmigración, reportó que este lunes al menos una docena de redadas.

La actividad de las autoridades de inmigración no se ha concentrado en lugares de trabajo donde necesitan una orden judicial para ingresar, como el viernes pasado, por lo que los activistas han advertido a los indocumentados a no exponerse.

“Ahorita hay actividad de ICE por toda la ciudad y sus alrededores, no queremos causar más terror pero tenemos la responsabilidad de informar… recomendamos a nuestra gente ‘sin papeles’ de resguardarse en casa y no abrir la puerta a desconocidos” decía el aviso de Unión del Barrio que fue enviado a la comunidad.

Este lunes los alcaldes de varias ciudades del condado de Los Ángeles expresaron en una conferencia de prensa que el miedo se está apoderando de los vecinos por la presencia de las autoridades migratorias en sus barrios.

El alcalde de Huntington Park, Eduardo Martínez, una ciudad eminentemente hispana, subrayó que las autoridades de esa ciudad, incluyendo la policía, no colaboran con ICE, y que por el contrario están comprometidos por luchar por “toda la comunidad”.

Agentes de policía se enfrentan a manifestantes durante una manifestación contra los arrestos y deportaciones de migrantes por parte de agencias gubernamentales estadounidenses en Los Ángeles, California, Estados Unidos

Por su parte la alcaldesa de la ciudad de Lynwood, Rita Soto, dijo que recibieron llamadas de la presencia de los agentes de inmigración en distintas zonas de la ciudad, incluso en un conocido centro llamado Plaza México, donde al parecer llegaron a comer. “Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo”, defendió a EFE uno de los agentes migratorios que no se quiso identificar en la redada de Whittier.

Al escucharlo los vecinos contestaron que “nadie quería a la migra en la ciudad».