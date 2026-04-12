El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar la capacidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para efectuar una evaluación técnica de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La experiencia ha ratificado como una verdad de a puño su afirmación de que la evaluación no es un concurso de oposición, sino un procedimiento que debe estar basado en la objetividad y no, como hasta ahora, en intereses políticos.

El presidente y varios jueces de la alta corte que cumplieron su período deberán evaluarse para determinar si continúan o son relevados de sus cargos.

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Ante la complejidad del proceso Castaños Guzmán sugiere que los magistrados se nombren por un período determinado para evitar la evaluación de desempeño. La fórmula tiene sentido.