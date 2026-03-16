Tras los ramalazos que comienzan a sentirse de la guerra en Irán, como el alza de los combustibles, una de las noticias más tranquilizadoras ha sido la garantía de la Refinería de Petróleo (Refidomsa) de que está preparada para enfrentar una crisis en el suministro del crudo.

Mientras las generadoras de electricidad afirmaron en una reunión con el presidente Luis Abinader que disponen de carbón y gas, el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, declaró que los suplidores han garantizado el suministro del crudo.

La entidad tiene contratado el suministro del petróleo con la firma St. James, de California.

Tras el alza de precio del petróleo que ha registrado como secuela de la guerra en Medio Oriente, el pánico sobre el suministro del crudo y sus derivados se ha instalado en amplios sectores.

Puedes leer: EE.UU. prevé que el precio de la gasolina baje antes del verano

Pero tranquilizan seguridades concretas como la ofrecida por Refidomsa.