Estados Unidos propone un plan de paz a Irán

Con Pakistán como intermediario, Estados Unidos ha presentado un plan de paz de 15 puntos a los iraníes, que si bien estos lo han rechazado, la iniciativa es un paso importante para explorar un acuerdo que ponga fin a la sangrienta guerra.

No hay muchos detalles, pero por ahora se sabe que los ayatolas no aceptan que perdieron la guerra como condición de Estados Unidos para cesar los bombardeos.

Antes que rendirse, los iraníes se han mostrado desafiantes con ataques a Tel Aviv, la capital de Israel, y a instalaciones estadounidenses.

En medio de las negociaciones la incertidumbre se ha incrementado con el plazo de cinco días del presidente estadounidense a los ayatolas para que levanten el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

Los iraníes han reiterado que sólo permitirán la navegación de buques de países no hostiles y que el estrecho de Ormuz es parte de su soberanía.

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Pese a los fuertes intercambios representa cierto respiro que sin importar de quién ha sido el primer paso se hayan iniciado negociaciones para terminar una guerra que desde el 28 de febrero a la fecha tiene al mundo en ascuas.

Otro paso importante sería que otros países acompañen a Pakistán en las conversaciones para terminar con una guerra que nunca debió iniciarse.