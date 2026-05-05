El seleccionado femenino de voleibol de República Dominicana, las Reinas del Caribe, abrirá su participación en la Liga de Naciones de Voleibol el próximo 3 de junio frente a su similar de Turquía, actual número tres del mundo.

La información fue ofrecida por el licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del proyecto de selecciones nacionales y Milagros Cabral, directora general, a través de un despacho de prensa.

El día cuatro de junio, las dominicanas se enfrentarán a las anfitrionas de Brasil, colocadas número dos en el ranking mundial, a las ocho de la noche.

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El día cinco, las criollas se verán las caras contra Bulgaria, número 25 en el ranking mundial, a las 3:30 de la tarde en el segundo encuentro de esa jornada de la VNL.

El día seis, las Reinas del Caribe estarán libres en el calendario de competencia y regresarán al ruedo el día siete de junio cuando chocarán ante Países Bajos (Holanda), número ocho en el ranking mundial, a las 10 de la mañana.

Una buena parte de las voleibolistas dominicanas se encuentran en la fase final de las Ligas Profesionales donde refuerzan a diversos clubes. El otro grupo está entrenando en el país.

La próxima parada de las dominicanas comenzará el día 17 de junio cuando se enfrentarán a Estados Unidos, en el primer día de la semana dos, que se jugará en Filipinas.