Durante el acto, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que la iniciativa trasciende el simbolismo.

Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa encabezó el inicio de la jornada nacional de reforestación en el Parque Mirador Sur, en conmemoración del Día Nacional del Árbol, en la que miles de miembros de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la siembra de más de 100,000 árboles en 24 puntos estratégicos del país.

De acuerdo a un comunicado, la movilización reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas con la protección del medio ambiente, al integrar la conservación de los recursos naturales como parte de su misión de defensa y seguridad nacional.

La jornada abarca zonas de alta sensibilidad ambiental, incluida la franja fronteriza, donde la reforestación contribuye al resguardo del territorio y al fortalecimiento de la estabilidad ecológica en áreas estratégicas.

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Durante el acto, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que la iniciativa trasciende el simbolismo, al representar una acción concreta en favor del futuro del país.

“Hoy sembramos más que árboles; sembramos compromiso, responsabilidad y futuro”, expresó, al subrayar que la fecha invita a reflexionar sobre la importancia de los recursos forestales y el deber colectivo de protegerlos.

El titular del Ministerio de Defensa señaló que la jornada se enmarca en los ejes del Plan Estratégico Institucional, al incorporar la protección ambiental como componente de la seguridad nacional, junto al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la promoción del desarrollo sostenible.

Militares participan en jornada de reforestación sembrando árboles en el Parque Mirador Sur.

Asimismo, afirmó que las Fuerzas Armadas, como garantes de la soberanía, asumen también la responsabilidad de proteger el patrimonio natural, al destacar que reforestar implica preservar fuentes de agua, mitigar riesgos y asegurar un legado sostenible.

“Cada árbol que plantamos representa esperanza, equilibrio ecológico y seguridad ambiental para nuestra nación”, indicó.

En la actividad participaron autoridades del sector ambiental y representantes de distintas instituciones, en un esfuerzo conjunto orientado a la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.