Rendición de cuentas 2026: ANJE llama a pasar del discurso a la implementación efectiva

Santo domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) considera que la rendición de cuentas presentada por el presidente Luis Abinader expone una visión amplia de políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la transformación productiva y la modernización del Estado.

En un contexto de estabilidad macroeconómica y cambios acelerados en el entorno global, el principal reto para 2026 será asegurar que los anuncios y lineamientos estratégicos se traduzcan en reformas implementadas, con impactos verificables en productividad, formalización y calidad institucional.

Desde la perspectiva de ANJE, el país se encuentra en un punto donde el debate público debe avanzar de la formulación de objetivos hacia la ejecución efectiva y evaluable de políticas clave, especialmente en aquellas áreas que determinan la generación de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento de las MIPYMES y la confianza en las instituciones.

MIPYMES lideradas por jóvenes y formalización productiva

ANJE destaca que el discurso reconoce el rol central de las MIPYMES en la creación de empleo y plantea medidas orientadas a facilitar la formalización, ampliar el acceso al financiamiento y reducir fricciones administrativas.

Estas líneas son especialmente relevantes en un país donde más del 85% de las MIPYMES opera en la informalidad, pese a que emplean al 61.6% del total de ocupados y representan más del 98% de las unidades productivas y empresariales.

La organización subraya que el impacto real de estas iniciativas dependerá de su diseño regulatorio y de su implementación coherente, particularmente para las MIPYMES lideradas por jóvenes, que enfrentan mayores barreras de entrada al crédito, a los mercados y al cumplimiento normativo.

La formalización solo será sostenible si se acompaña de incentivos claros, reglas previsibles y un entorno donde crecer no implique asumir costos desproporcionados o incertidumbre jurídica.

Educación técnico profesional y empleabilidad

ANJE resalta el énfasis del discurso en la educación como eje del desarrollo hacia 2036. En particular, destaca la importancia de fortalecer la educación técnico profesional, no solo en cobertura, sino en calidad, pertinencia y articulación con el mercado laboral.

Esto resulta clave ante los acuerdos para proyectos tecnológicos y de economía digital anunciados, como NVIDIA, Google, Lod Holdings, entre otros.

Para que la educación sea un verdadero motor de movilidad social y competitividad, es imprescindible garantizar estándares de desempeño, actualización curricular permanente y una vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo.

La empleabilidad juvenil y la productividad empresarial dependen, en gran medida, de la capacidad del país para formar talento alineado con las demandas de una economía más diversificada, más global y tecnológicamente exigente.

Justicia efectiva y seguridad jurídica

En materia institucional, ANJE señala que la modernización del Estado y las referencias a reformas institucionales colocaron sobre la mesa un tema estructural para el desarrollo: la justicia efectiva y previsible.

La organización enfatiza que, sin seguridad jurídica, plazos razonables y coherencia en las decisiones de los estamentos gubernamentales, los costos de hacer negocios aumentan y se debilitan los incentivos para invertir.

Más allá de los cambios normativos, el desafío central es garantizar una aplicación consistente de las reglas, que fortalezca la confianza de ciudadanos y empresas y contribuya a un clima de negocios estable y competitivo.

Movilidad sostenible y ordenamiento territorial

ANJE ha expuesto en diversos espacios los desafíos asociados al crecimiento urbano y la movilidad, especialmente en el Gran Santo Domingo.

La movilidad sostenible es un componente clave de la competitividad sistémica del país, con impactos directos en productividad, costos logísticos y calidad de vida.

Si bien el discurso incluyó anuncios relevantes en infraestructura y transporte, la organización considera que el tema no fue abordado de manera integral desde una perspectiva sostenible. Las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas de planificación integrada, coordinación interinstitucional y criterios de sostenibilidad, evitando soluciones fragmentadas y de corto plazo.

Asimismo, aunque se valora la expansión y mejora de la matriz de generación y transmisión energética, queda pendiente la reducción de pérdidas en la distribución para lograr una mayor sostenibilidad del sector eléctrico y reducir su impacto en las finanzas públicas.

Reformas estructurales y Meta RD 2036

ANJE reitera su compromiso con el diálogo público-privado y con una participación propositiva en el debate nacional. Al mismo tiempo, reafirma su rol de observación crítica y exigencia técnica: el país necesita que las políticas anunciadas se conviertan en resultados concretos, medibles y sostenibles.

En ese sentido, la organización espera avances en las reformas pendientes en el ámbito fiscal y laboral, no abordadas en el discurso.

Según el informe Atlas of Economic Complexity, la expectativa de crecimiento para República Dominicana en el período 2024-2034 es de apenas 3.8%, por debajo del potencial habitual del país e insuficiente para alcanzar la Meta RD 2036 en relación con el tamaño de la economía.

Por ello, ANJE aboga por ejecutar reformas estructurales que dinamicen la economía a largo plazo.

La organización valora que el Presidente reafirmara el compromiso con la Meta RD 2036, orientada a convertir al país en una economía desarrollada mediante aumentos sostenidos en productividad, capital humano e innovación.

Esta visión coincide con las aspiraciones del sector empresarial joven, pero exige acelerar las reformas estructurales pendientes en materia fiscal, laboral e institucional, para que el crecimiento anunciado se traduzca efectivamente en más empleos formales y en un entorno empresarial competitivo y previsible.

Compromiso hacia 2026

El año 2026 representa una oportunidad para avanzar en formalización empresarial, emprendimiento juvenil, educación pertinente, justicia efectiva y movilidad sostenible.

ANJE continuará dando seguimiento a la implementación de estas políticas, convencida de que solo a través de instituciones sólidas y decisiones bien ejecutadas será posible transformar el crecimiento económico en desarrollo inclusivo y duradero.