La actriz Zendaya ganará más dinero con su papel en Euphoria, a partir de la tercera temporada. De acuerdo con Puck News, la intérprete negoció un nuevo contrato con HBO Max para recibir un mejor sueldo por su papel en la exitosa serie.

10 millones

Zendaya recibirá un millón de dólares por episodio, o sea que en total, la joven actriz e icono de la moda añadirá a su cuenta de banco 10 millones de dólares, informa Elle Magazine.

Según la publicación los sueldos de las celebridades de Hollywood son expuestos, por lo que cuando decimos 1 millón de dólares es solo un aproximado. Lo que es un hecho es que a partir de los 850 mil dólares por episodio ya se considera una cifra bastante alta en la televisión.

¡Desalojados!

El príncipe Harry y Meghan Markle han sido desalojados de su anterior residencia en el país, Frogmore Cottage, por ordenes del propio rey Carlos, luego de la polémica que generó el libro del príncipe y su documental de la plataforma Netflix.

Renegocia 3

¿Y la coronación?

Según adelanta en exclusiva The Sun y confirman otros medios británicos, como The Telegraph, la petición fue hecha para permitir que el príncipe Andrés, hermano del rey, ocupe la casa.

El periódico The Sun también señala que esto reduce significativamente las posibilidades de que Meghan y Harry asistan a la próxima coronación del rey Carlos III e, incluso, un informante afirmó: «Esto seguramente significa el final del tiempo de Harry y Meghan en Reino Unido».

Revelan causa

La estrella mexicana Irma Serran, murió este 1 de marzo a los 89 años en su estado natal, Chiapas. Luis Felipe García, su sobrino, reveló las causas de su muerte y cómo fueron los últimos días de la polémica actriz, cantante, escritora y política.

Renegocia 4

Infarto

«Fue de un infarto, se empezó a sentir mal y son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza que no lo entiendes, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, alegre», contó con la voz entrecortada al programa “Sale el sol”, García. Explicó que estaba bajo tratamiento, pues ya comía poco. «Había empezado a comer menos, pero ya estaba con tratamiento para eso…Nos explicaba el doctor que eran procesos», dijo.