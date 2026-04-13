Santo Domingo.- La selección absoluta de República Dominicana enfrentará a su similar de Panamá el día 3 de junio, en un partido de fútbol que servirá de fogueo a ambas escuadras, informaron medios de comunicación de la nación centroamericana.

El partido amistoso, que se disputará en Panamá, servirá de preparación a Panamá, antes de partir a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, a celebrarse este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras, el encuentro servirá a los dominicanos de preparación para la Liga A de Naciones, en la que competirán al final de este año.

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Los quisqueyanos cuentan con figuras internacionales como Junior Firpo, del Betis de España, Pablo Rosario, del Oporto, de Portugal, y Peter Federico González, del Valladolid.

El equipo que dirige el argentino Marcelo Neveleff también podría contar con el delantero del Alavés, Mariano Díaz, y el mediocampista del Vizela de Portugal, Heinz Morschel.