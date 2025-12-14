República Dominicana se despide en grande con 12 medallas, incluyendo 4 de Oro

Yudelina Mejía se concentra durante una alzada en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Pesas.

República Dominicana cerró con una actuación sobresaliente el Campeonato Clasificatorio Centroamericano y del Caribe de Pesas, al conquistar 12 medallas —cuatro de oro, tres de plata y cinco de bronce— durante la jornada final celebrada en el Pabellón de Halterofilia doctor José Joaquín Puello Herrera, en el Parque del Este.

El desempeño criollo fue liderado por Yudelina Mejía, quien sumó tres preseas doradas, mientras que la medallista olímpica Crismery Santana aportó un oro y dos platas.

A su vez, Verónica Saladín contribuyó con una medalla de plata y dos de bronce, completando una cosecha que reafirma el alto nivel competitivo de la halterofilia dominicana.

La clausura contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, y del secretario general, licenciado Luis Chanlatte.

En el acto también participaron el ingeniero Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa y vocal del COD, y Franklin De la Mota, viceministro de Deportes.

Yudelina reafirma su jerarquía

La pesista Yudelina Mejía confirmó su estatus de referente internacional al proclamarse campeona absoluta de la división 86 kilogramos, tras dominar las tres modalidades de competencia.

Mejía se impuso en el arranque con 118 kilogramos, en el envión con 149 y en el total con 267 kilos, firmando una actuación impecable.

“Ha sido un proceso exigente luego del Mundial, pero el objetivo era claro y se cumplió. Ahora toca seguir trabajando para mantener el dominio”, declaró Mejía.

La venezolana Dayana Chirinos León obtuvo plata en el envión (140 kg) y en el total (248), mientras que la colombiana Yeinny Geles Moreno ganó plata en arranque (110) y bronce en envión (135) y total (245). El bronce del arranque fue para la mexicana Emmy González, con 109 kilogramos.

Crismery y Saladín brillan en +87 kg

En la categoría +87 kilogramos, la olímpica Crismery Santana volvió a subir al podio al conquistar el oro en el arranque, con 116 kilos, y dos medallas de plata en el envión (148) y el total (264).

Verónica Saladín, también dominicana, logró la plata en el arranque con 115 kilogramos y sumó dos bronces en el envión (135) y el total (250).

La cubana Marifelix Sarría Ruiz se llevó el título absoluto al ganar oro en el envión (155) y el total (268), además del bronce en el arranque con 114 kilos.

Ezequiel: tres bronces

Ezequiel Germán Nieves cerró la participación dominicana con tres medallas de bronce en la división +110 kilogramos, resultados que además le aseguraron su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El pesista registró marcas de 157 kilos en el arranque, 193 en el envión y 350 kilogramos en el total.

El colombiano Santiago Cossio Sánchez se proclamó campeón absoluto con 191 kilos en arranque, 205 en envión y 396 en el total, mientras que el mexicano Karim Saadi Monroy obtuvo las tres preseas de plata con 164, 205 y 369 kilo.

Un Apunte

Único clasificatorio

Este evento sirvió como prueba oficial y fue el único clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital dominicana.

Por: Rafael Martínez R

rafael.ramaivan@gmail.com