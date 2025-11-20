República Dominicana entra al Top 30 del Miss Universo 2025

Tailandia.- La participación dominicana en Miss Universo 2025 tomó fuerza este jueves luego de que Jennifer Ventura, representante oficial del país, lograra asegurar un puesto dentro del Top 30 del certamen internacional que se celebra en Tailandia.

Su clasificación fue recibida con entusiasmo por el público dominicano, que ha seguido cada paso de su desempeño en esta edición.

Gala preliminar

Ventura destacó desde el inicio de la gala preliminar, posicionándose entre las cinco candidatas con mejor evaluación junto a las representantes de India, Guadalupe, China y Tailandia, un logro que la perfila como una de las grandes contendientes de la competencia.

La noche también dejó buenas noticias para la comunidad dominicana en el extranjero: Yamilex Hernández, quien participa como Miss Universe Latina, avanzó igualmente a la siguiente fase, logrando que dos dominicanas estén presentes en el selecto grupo de 30 semifinalistas.

Clasificadas

El listado de clasificadas incluyó a las concursantes de Brasil, Uganda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladés, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, esta última seleccionada por voto popular.Con 125 aspirantes en total, Miss Universo 2025 continúa desarrollándose ante la mirada mundial.

La inclusión de Jennifer Ventura en este primer corte mantiene vivas las expectativas de que República Dominicana avance hacia las etapas finales y continúe sorprendiendo en la competencia.