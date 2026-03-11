A ritmo de cuatro jonrones y el cántico en las gradas de “no pueden y queremos arepa” la República Dominicana se adjudicó el primer lugar del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, al imponerse 7-5 sobre Venezuela.

Con el resultado los dominicanos enfrentarán a Corea del Sur el viernes a las 5:30 de la tarde, en el inicio de los cuartos de final, mientras que los venezolanos tendrán que medirse a Japón, en partido pautado para las 9:00 de la noche.

La ofensiva dominicana se hizo sentir desde la primera entrada provocando que el copado loanDepot Park vibrara por completo con la algarabía de los dominicanos, quienes disfrutaron los cuadrangulares de Juan Soto, Ketel Marte, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr. conecta jonrón en el partido que República Dominicana venció a Venezuela 7-5.

Sin dudas, lo sucedido en el loanDepot la noche del miércoles fue una verdadera locura desatada por los 36,230 asistentes y el ruido ensordecedor de las güiras, tamboras, cencerros y cornetas que tocaban los quisqueyanos.

Soto puso delante a los dominicanos en la primera tras conectar jonrón de línea por el right-center field con Marte a bordo.

En la baja del primero, Wilson Contreras pegó sencillo, que trajo la primera para los venezolanos en piernas de Maikel García.

En la alta del tercero, Marte fletó cuadrangular solitario por jardín izquierdo y Guerrero Jr. lo replicó volando la cerca con aldabonazo sin nadie en circulación.

En el cierre del tercero, Sandy Alcántara transfirió a Ronald Acuña Jr., quien luego de estafarse la segunda anotó en carrera con doble de García, que también llegó al plato por doble de Luis Arraez para reducir la ventaja y poner el encuentro por la mínima.

Los bates dominicanos sonaron nuevamente en la cuarta, pero en esta ocasión luego de dos outs, con batazo de cuatro esquinas de Tatis Jr., quien encontró en circulación a Austin Wells y Geraldo Perdomo.