El lanzador Luis Severino, así como los bates de Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, Austin Wells y Juan Soto fueron la punta de lanza para que los dominicanos se apuntaran su segunda victoria del presente Clásico Mundial de Béisbol.

Soto se encargó de poner fin al partido con jonrón que daba el triunfo a los quisqueyanos por la vía del nocaut a los holandeses en siete entradas.

Severino se lució en la lomita al lanzar cuatro entradas de cinco ponches, mientras que ofensivamente los quisqueyanos contaron con jonrones de Vladdy Jr., Caminero y Wells en el triunfo 12-1 de República Dominicana sobre Países Bajos.

La única vuelta permitida por Severino, quien se apuntó el triunfo, llegó en la parte alta del segundo episodio por cuadrangular de Diddy Gregorius.

Albert Abreu, en rol de relevo, se encargó del quinto y sexto episodio en los que recetó cuatro ponches. Abner Uribe se encargó del séptimo.

Vladimir Guerrero Jr. aprovechó dos corredores en bases para conectar sencillo remolcador de una vuelta en el primer episodio y un error en tiro del intermedista de Países Bajos, Albies, trajo la segunda para los dominicanos.

En el cuarto episodio, Vladdy Jr. levantó a todos los fanáticos de sus asientos con un cuadrangular de 381 pies de distancia por el prado izquierdo a una velocidad de salida de 102 millas por hora, que trajo en carrera a Ketel Marte.

Caminero trajo tres más a la caja registradora en la parte baja del quinto episodio, con jonrón de 424 pies y velocidad de salida de 115.8 millas por hora. Austin Wells también se unió a la fiesta con un batazo de cuatro esquinas, que añadió dos más a la cuenta de los dominicanos. Ketel Marte remolcó la décima con elevado de sacrificio.

Los dirigidos por Albert Pujols vuelven a la acción este lunes a las 12:00 p. m. para enfrentarse a Israel.