La República Dominicana saldrá con la misión esta tarde de conseguir su segunda victoria del presente Clásico Mundial de Béisbol, pero tendrá que superar al conjunto de Países Bajos (Holanda).

Este choque ha generado grandes expectativas, ya que es la tercera vez que estos caribeños se ven las caras en un Clásico Mundial de Béisbol y se espera sea de alto nivel, por la calidad de los jugadores involucrados entre ambos.

Los dominicanos han encomendado la responsabilidad para abrir al derecho Luis Severino, mientras que los holandeses llevarán a la lomita al derecho Arjj Fransen.

Estos equipos se han visto las caras en dos ocasiones y los dominicanos no quedaron con grato recuerdo de esa oportunidad, cuando perdieron los dos encuentros contra los holandeses caribeños, quienes descalificaron a la escuadra que en esa ocasión estuvo dirigida por Felipe Rojas Alou.

La tropa comandada por Albert Pujols viene de vencer a Nicaragua, el viernes, en un encuentro donde la ofensiva quisqueyana fluyó a partir del sexto episodio con cuadrangulares de Junior Caminero, Julio Rodríguez y Oneil Cruz.

Para esta ocasión los isleños de Países Bajos, dirigidos por Andrew Jones, buscarán poner su récord en 2-1, ya que vienen de un partido en el que dejaron en el terreno a Nicaragua, el sábado, con un jonrón de Ozzie Albies.