Rescatan hombre arrastrado por ola en playa de Puerto Plata

Santo Domingo.- Un hombre fue rescatado luego de ser arrastrado mar adentro por el fuerte oleaje en la zona de La Puntilla, en Puerto Plata.

La víctima, identificada como David Pichardo, de 37 años, fue localizada a unos 300 metros de la costa, donde equipos de rescate lograron alcanzarlo y ponerlo a salvo.

El rescate se produjo en medio de una jornada marcada por condiciones marítimas adversas, lo que aumentó el nivel de dificultad de la operación.

La rápida acción del personal de deportes acuáticos, que se encontraba en el área, permitió una intervención efectiva desde el mar. Una vez trasladado a la orilla, miembros de la Defensa Civil asumieron el control de la situación.

Pichardo fue atendido en el lugar por paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y posteriormente trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de ignorar las advertencias en las playas durante episodios de oleaje fuerte o corrientes marinas peligrosas.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las señales de seguridad, mantenerse informados sobre las condiciones del mar y evitar ingresar al agua cuando estas representan peligro.

