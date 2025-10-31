Juan Francisco Ángeles González, un experimentado pescador y cazador de montañas que se extravió durante el paso de la tormenta Melissa por Pedernales./Foto Julio Gómez

Lansazo, Pedernales. – Tras tres días de intensa búsqueda, fue hallado con vida Juan Francisco Ángeles González, un experimentado pescador y cazador de montañas que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en una zona de caza de Lansazo, provincia Pedernales.

Ángeles González, de 67 años, se extravió mientras el huracán Melissa desplazaba sus vientos huracanados entre Jamaica y Cuba, provocando fuertes oleajes y lluvias en la región sur de la República Dominicana y en gran parte del Caribe.

Según relataron sus familiares, el hombre salió a cazar chivos y cerdos en los montes cercanos y no regresó, dejando a sus hijos en una cabaña improvisada. La densa vegetación, las espinas y el terreno accidentado dificultaron las labores de búsqueda.

Puede leer: Autoridades activan alerta en Pedernales por fuertes oleajes del mar Caribe asociados al huracán Melissa

Su desaparición coincide con el paso del huracán Melissa por la región caribeña

Desde el pasado lunes, brigadas de la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con el apoyo del Ejército de República Dominicana, la Armada Dominicana y voluntarios locales, emprendieron un operativo por tierra y mar que concluyó con éxito.

Gracias al esfuerzo coordinado, Ángeles González fue rescatado con vida, aunque presentaba signos de agotamiento y deshidratación tras haber permanecido varios días en la montaña durante el paso del huracán Melissa, que causó estragos en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana.

El pescador fue atendido por equipos médicos en la zona y se recupera satisfactoriamente.