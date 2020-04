- Publicidad -

Es un poco difícil tratar de motivar a las personas en estos momentos sobre el hecho de mirar la situación por la que estamos pasando a nivel mundial de manera equilibrada y tranquila; esto por la razón de que cada ser humano asimila la misma realidad de diferente manera, hacer uso de la resiliencia en estos momentos para algunos sería como perder el tiempo, pero la verdad es que no es así, a todos nos conviene y nos favorece grandemente asimilar determinada situación de la mejor manera y así poder gozar de excelente salud mental. Si la resiliencia es salir adelante en los momentos másdifíciles, la capacidad de avanzar en medio de la tormenta, de las tribulaciones y de seguir soñando aunque el mundo se nos venga encima, entonces no pensemos negativamente y continuemos hacia delante frente a las adversidades para seguir proyectando el futuro. Cuando nos concentramos en analizar las situaciones por la que los seres humanos pasamos y a pesar de sufrir situaciones estresantes, como la pandemia mundial de las que hemos sido víctimas, siendo capaces de salir de estas sin ser afectados emocionalmente, hacemos uso de la resiliencia. Seamos más inteligentes no permitiendo que las situaciones nos afecten emocional y psicológicamente. Sabemos que no es fácil dejar de pensar en todas las realidades que la vida nos presenta, poner de nuestra parte nos ayudará a vivir una vida mejor, entendiendo que algunas personas son más sensibles que otras frente una misma realidad, es muy cierto que las personas hemos pasado o vamos a pasar por terribles situaciones en nuestras vidas y todos hemos sido víctimas de situaciones tristes y dolorosas, de nosotros va a depender si nos quedamos rezagados ante esa realidad o si ponemos de nuestra parte para seguir adelante, verlo de esa forma nos aportará para que cada uno de nosotros pueda ayudar con su actitud a otras personas. Si profundizamos en lo que es la resiliencia aunque determinada situación nos afecte vamos a pensar en que todo llegará a su fin; la resiliencia nos ayuda a cambiar nuestra forma de ver la vida y todo lo que nos tocará vivir, a veces vemos personas que pierden a un familiar muy querido y nos damos cuenta que se ven muy tranquilos, aunque muy triste por dentro, esa actitud de ninguna manera significa no sentir algún sentimiento por su ser querido, más bien han logrado manejar dicha situación, seamos más inteligentes que las situaciones propia de la vida y comencemos a sacar lo positivo de ellas, de esa forma tendríamos una mejor calidad de vida.

Iris De La Cruz Paula