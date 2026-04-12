Entre góndolas y colmados: Retiran más de 5 millones de productos dañados

Santo Domingo. – Más de cinco millones de productos no aptos para el consumo humano fueron retirados del mercado en el primer trimestre de 2026 por el Pro Consumidor, en lo que se perfila como uno de los mayores operativos contra alimentos en mal estado y comercio ilegal en el país.

La cifra refleja la magnitud del problema en supermercados, colmados y almacenes intervenidos en distintas provincias, según el director de la entidad, Eddy Alcántara.

Los productos retirados presentaban graves irregularidades: fechas de vencimiento expiradas, envases oxidados o abollados, falta de etiquetado, presencia de plagas, descomposición y hasta adulteración o falsificación.

Entre los artículos decomisados figuran alimentos de consumo masivo como arroz, habichuelas, sardinas, harinas, leches enlatadas, sopas instantáneas, mantequilla, quesos, jugos y salsas, considerados un riesgo directo para la salud de la población.

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Las autoridades advirtieron que los operativos continuarán a nivel nacional para frenar prácticas que ponen en peligro a los consumidores.

Productos ilícitos

El director ejecutivo de Pro Consumidor dijo que, en el ámbito de los ilícitos, esa entidad también decomisó miles de unidades de cigarrillos, cigarros y bebidas alcohólicas -incluyendo whisky y ron- introducidas de contrabando o falsificadas.

“Hay que decir que seguimos enfrentando mafias que falsifican bebidas y ponen en circulación productos adulterados que pueden causar daños severos e incluso la muerte, como ocurría hace unos años, que morían decenas de personas por alcohol adulterado”, enfatizó Alcántara.

Aseguró en ese sentido, que las muertes por alcohol adulterado han sido reducidas prácticamente a cero, “gracias a la exitosa labor de intensiva inspección y fiscalización en todo el territorio nacional”.



El funcionario subrayó que estas acciones se ejecutan en estricto apego a la Ley No. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad y calidad de los productos disponibles en el mercado.

“Nuestro deber es claro: proteger al consumidor. Y lo estamos cumpliendo con determinación, enfrentando tanto la negligencia como el crimen organizado que atenta contra la salud pública”, destacó.

Eddy Alcántara reiteró que los operativos continuarán de forma permanente en todo el país, mientras exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que vean en los establecimientos comerciales “para nosotros actuar de inmediato”.