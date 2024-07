No opacan el cuestionamiento a su gestión

Emmanuel Macron

Presidente de Francia

El triunfo de la izquierda y la tapia a la ultraderecha no opacan el fuerte cuestionamiento a su gestión en las elecciones legislativas del pasado domingo. Su formación logró sobreponerse para llegar en segundo lugar después de liderar durante mucho tiempo el escenario electoral. El mensaje ha sido bastante elocuente.

Waldo Ariel Suero

Presidente Colegio Médico Dominicano

Su denuncia de que el Gobierno ha suspendido el diálogo con el gremio representa un mal presagio. No se descarta que su afirmación, cierta o no, sea un recurso para justificar protestas en el sector salud. De hecho, ya anunció que el gremio se reunirá para decidir el método para canalizar sus reclamos. Ese método no es otro que las huelgas hospitalarias.

Luis Valdez Veras

Director de la DGII

El 9.9 % que aumentaron las recaudaciones en el primer semestre de este año es más que auspicioso. No solo refleja el dinamismo de la economía, sino más eficiencia en el trabajo, lo que puede ser gracias a la tecnología, pero también a un mayor empeño en la lucha contra la evasión. De todas formas, está en lo suyo.