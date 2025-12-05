SANTO DOMINGO.- El Hospital Infantil Robert Reid Cabral está hoy rebosado de pacientes con virus respiratorios, que han estado afectando a la ciudadanía en los últimos meses.

En conversación con El Nacional, el pediatra e infectólogo Clemente Terrero señaló que se ha producido un incremento de los virus de influenza, tanto A como B, así como del Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Las consultas en el hospital Robert Reid./Foto Guillermo Burgos

«El Virus Sincitial Respiratorio afecta más a los niños, y los otros virus afectan a la población adulta y a las personas con enfermedades crónicas«, declaró el especialista.

«Las consultas y la emergencia han estado llenas de infección respiratoria«, agregó el doctor, quien también indicó que la situación, por lo regular, se incrementa a final de año por virus estacionales.

Síntomas

Terrero explicó que los principales síntomas de estos virus son fiebre, tos, náuseas, diarrea, congestión y secreción nasal, así como afección conjuntival.

«Los pacientes deben acudir al hospital cuando estén deshidratados, muy deshidratados, cuando no quieran alimentarse, tengan vómitos persistentes o presenten malestares fuertes«, expresó.

Prevención

En cuanto a las medidas preventivas que deben tomar los ciudadanos, el doctor Terrero recordó que existe una vacuna contra la influenza, que deben aplicarse tanto niños como adultos.

“Se recomienda mantenerse distante de las personas afectadas por virus respiratorios, así como el uso de mascarilla cuando se asista a lugares con aglomeración o actividades sociales”, indicó el médico.

Pacientes

En espera de un especialista que atienda a su hija afectada por un virus respiratorio, Keila Agramonte Ramírez contó a El Nacional que a ella también le afectó la enfermedad, primero con una tos que le impedía dormir y posteriormente con un edema.

“Se me llenaron los pulmones de líquido. Estuve interna; la niña también fue internada por esa misma gripe y sigue igual”, señaló Agramonte.

De igual modo, Virginia Germán González, de Nigua, relató que llegó desde San Cristóbal al centro médico porque su hija presentaba tos y dificultad para respirar. “Hay una gripe, un virus ahora mismo en la calle”, comentó.

Entretanto, Julianny Ferreras, de Yaguate, indicó que su hija padece fiebre, vómitos constantes y “una tos que no se le quita”, por lo que acudió a la emergencia del Hospital Robert Reid Cabral.

“Ella tiene una semana con esto. A mi mamá también le dio; le dio a mi hermano, le dio a mi papá. Estaban ahí, que no se podían levantar de la cama”, contó Ferreras.