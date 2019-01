SANTA MONICA. California. AP. “Roma” fue la absoluta triunfadora en los Critics’ Choice Awards el domingo. La aclamada cinta en blanco y negro fue coronada como mejor película y mejor filme en lengua extranjera, mientras que su director, el mexicano Alfonso Cuarón, se llevó los galardones a mejor director y mejor fotografía.

Glenn Close, por “The Wife”, y Lady Gaga, por “A Star Is Born”, compartieron el reconocimiento a mejor actriz en la 24ta edición de los premios otorgados por Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas (BFCA) y la Asociación de Periodistas de Televisión (BTJA), que se celebró en Barker Hanger, Santa Mónica.

El empate se produjo una semana después de que Close ganó el Globo de Oro a mejor actriz en una película dramática, un premio que muchas quinielas daban a Lady Gaga.

En la sección de televisión, “The Americans” y “The Marvelous Mrs. Maisel” sumaron tres estatuillas cada una. Por segundo año consecutivo, “Maisel” ganó el premio a mejor serie de comedia, y su protagonista, Rachel Brosnahan, también repitió como mejor actriz en una serie de comedia.

“Black Panther” y “Vice” ganaron tres premios cada una, incluyendo un par de menciones para Christian Bale por su encarnación del exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney.

Pero la de mejor actriz no fue la única categoría con empate: Amy Adams y Patricia Arquette compartieron galardón a mejor actriz en una miniserie o película para televisión.

Elsie Fisher fue reconocida como la mejor actriz joven por su papel en “Eighth Grade”.

La gala, que se emitió en vivo en la televisora CW, estuvo conducida por el actor Taye Diggs.

El dato

Listado nominados

CINE:

Película: “Roma”

Actor: Christian Bale, “Vice”

Actriz (empate): Glenn Close, “The Wife”, y Lady Gaga, “A Star Is Born”

Actor de reparto: Mahershala Ali, “Green Book”

Actriz de reparto: Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Actor/actriz joven:/actress: Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Reparto: ““The Favourite”

Director: Alfonso Cuaron, “Roma”

Guion original: Paul Schrader, “First Reformed”

Guion adaptado: Barry Jenkins, “If Beale Street Could Talk”

Fotografía: Alfonso Cuaron, “Roma”

Diseño de producción: “Black Panther”

Edición: “First Man”

Diseño de vestuario: ”Black Panther”

Maquillaje y peluquería: “Vice”

Efectos visuales: ”Black Panther”

Película animada: ”Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Película de acción: ”Mission Impossible: Fallout”

Comedia: “Crazy Rich Asians”

Actor de comedia: Christian Bale, “Vice”

Actriz de comedia: Olivia Colman, “The Favourite”

Película de ciencia ficción/terror: “A Quiet Place”

Película en lengua extranjera: “Roma”

Canción: “Shallow” de “A Star Is Born”

Música original: Justin Hurwitz, “First Man”

TELEVISIÓN

Serie dramática: “The Americans”

Actor en una serie de drama: Matthew Rhys, “The Americans”

Actriz en una serie de drama: Sandra Oh, “Killing Eve”

Actor de reparto en una serie de drama: Noah Emmerich, “The Americans”

Actriz de reparto en una serie de drama: Thandie Newton, “Westworld”

Serie de comedia: ”The Marvelous Mrs. Maisel”

Actor en una serie de comedia: Bill Hader, “Barry”

Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Actor de reparto en una serie de comedia: Henry Winkler, “Barry”

Actriz de reparto en una serie de comedia: Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Miniserie: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Película hecha para televisión: “Jesus Christ Superstar Live in Concert”

Actor en una película hecha para televisión o miniserie: Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Actriz en una película hecha para televisión o miniseries (empate): Amy Adams, “Sharp Objects” y Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”

Actor de reparto en una película hecha para televisión o miniserie: Ben Whishaw, “A Very English Scandal”

Actriz de reparto en una película hecha para televisión o miniserie: Patricia Clarkson, “Sharp Objects”

Serie animada: “BoJack Horseman”