Romeo Santos se transforma en Ace Ventura para anunciar su nuevo álbum

Romeo Santos volvió a sorprender a sus fans este viernes de Halloween. El artista dominico-estadounidense se transformó en el peculiar detective de mascotas, Ace Ventura, el icónico personaje interpretado por el actor Jim Carrey.

En un video publicado en sus redes sociales, “El Rey de la Bachata” recorrió disfrazado las calles de Nueva York, donde saludó, bailó y se tomó fotos con el público.

El intérprete de “Propuesta Indecente” aprovechó para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum mostrando la portada en vinilo.

Informó que el disco está disponible para preordenar en las distintas plataformas digitales y su lanzamiento será el próximo 28 de noviembre.

Para recrear al excéntrico Ace Ventura, el cantante se hizo acompañar de distintos animales y lució una camisa hawaiana desabotonada sobre una camiseta blanca, pantalones de colores y botas de combate con el característico peinado del personaje inspirado en el artista Elvis Presley.