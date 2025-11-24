Romeo Santos revela junto a Prince Royce el título de su nuevo álbum

El cantante Romeo Santos sorprendió a sus seguidores al confirmar este lunes el título de su nueva producción musical “Better Late Than Never”, cuyo lanzamiento está programado para el viernes 28 de noviembre.

El anuncio se hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, donde aparece Romeo Santos junto a Prince Royce, dos de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina, acompañado de un mensaje narrado por el conferencista mexicano Daniel Habif.

Como antesala al lanzamiento, el «Rey de la Bachata» celebrará un Listening Party el próximo 26 de noviembre en el Madison Square Garden.

Además, el 28 de noviembre realizará un instore en Long Island, en Looney Tunes Record Store- West Babylon, Nueva York, a las 3 de la tarde y el 30 de noviembre otro instore en Los Ángeles, a las 4 de la tarde en Fringerprints Music – Long Beach, California.