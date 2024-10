Luis Segura: “Defenderé mis obras mientras viva”

“Es un tema de honor y defenderé mis obras mientras viva” así escribió ayer en su cuenta de Instagram el veterano bachatero Luis Segura, para defender la legitimidad de todas sus composiciones y su legado musical.

En un audiovisual el artista, de 85 años, denunció que una persona a quien consideraba su amigo, (sin mencionar nombre) ha cometido una serie de irregularidades con sus obras, afectando su vida y la de su familia, al cambiarle los títulos a sus canciones.

“El papá de la bachata” agregó que a la persona a quien se refiere era cercano y le hacía creer que era su amigo “y era mi peor enemigo. Me daba la mano con tanto cariño, venía a mi casa, él sabe quién es, sabe lo que hacía. Que mal me he sentido, después de saber tantas cosas, que hasta los títulos se le cambia a las canciones ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Tanto engaño, tanta mentira”, dijo con amargura.

Una fuente cercana al artista, que pidió reserva de su nombre, declaró que por recomendación de sus abogados no puede revelar detalles sobre el caso.

“Los abogados nos han asesorado, y recomendado que no divulguemos nada por el momento, hasta que no lleguen las notificaciones de las demandas, las cuales se ejecutarán, tanto dentro como fuera de República Dominicana, porque hay varios infractores”, reveló la fuente, agregando que más adelante se convocará una rueda de prensa con los abogados para ofrecer más detalles del caso y sobre quienes están detrás de la estafa.

Destacó que Luis Segura se encuentra perfectamente de salud, pero “dolido y molesto” con la situación, pues “hay colegas artistas y empresarios que se han aprovechado de su carrera. Ahora con las plataformas digitales es que hemos descubierto la razón por la cual no le han llegado los ingresos de sus composiciones”.

Luis Segura, legendario e icónico cantante, compositor de reconocidas canciones como: Pena por ti, Traicionera, Ahora que quieres, Dime que me quieres, Nuestro juramento, Yo quiero hablarte, Cariñito de mi vida, Mi muchachita; manifestó en sus redes sociales que en esta etapa de su vida “sin nunca haberme visto en un escándalo durante mis 60 años de carrera artística, hoy me he dado cuenta que durante mucho tiempo personas inescrupulosas han cometido una serie de irregularidades con mis obras… Esto no lo puedo permitir más y dedicaré los años que me queden a defender la autoría de mis obras”, manifestó “El Añoñaíto”.

Segura, músico y compositor reconocido en el año 2020 por el Senado de la República por sus aportes al arte dominicano, y este año con el Gran Soberano, otorgado por la Asociación de Cronistas de Arte; expresó que protegerá sus más de 500 composiciones, en especial su canción emblema Pena por ti, canción grabada por el cantante en 1982, y que en 2021 fue la canción oficial del Guinness World Records, al baile de bachata más grande del mundo.

“Me siento mal” dijo con énfasis e impotencia, “por lo que está pasando con mis canciones en especial por mi canción ‘Pena por ti’. Yo soy el dueño de esa y todas mis canciones. Yo las escribí, y estoy aquí para defenderlas”.

Apoyo

Tras la publicación de estas declaraciones, fanáticos del artista y varios colegas se han volcado en su apoyo, entre ellos Joe Veras, El prodigio y Luis Vargas. “Entiendo y apoyo su posición. Es importante unir esfuerzos para lograr un mayor respeto a nuestra creatividad. Aquí estamos para darle fuerzas”, expresó Veras.