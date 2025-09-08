Miami, Florida – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo programa de incentivos fiscales que exime de impuestos estatales la compra de armas de fuego, municiones y artículos de caza y pesca, como parte de su iniciativa denominada “Festividades fiscales de la Segunda Enmienda”.

“Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, sin impuestos de venta para armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y cazar”, declaró DeSantis durante un evento oficial. Puedes leer: SIP advierte que recorte de visas a periodistas extranjeros en EE. UU. amenaza la libertad de prensa

Incentivos estarán vigentes hasta fin de año

Este programa de exención fiscal se mantendrá vigente durante el resto del año y no solo beneficiará a residentes de Florida, sino que también estará disponible para compradores de otros estados, lo que podría tener un impacto directo en el incremento de las ventas de armas y equipos relacionados con la caza y actividades al aire libre.

DeSantis impulsa el «open carry», pero enfrenta resistencia en el Senado

Además de los incentivos fiscales, DeSantis reiteró su apoyo a una legislación que permita el porte abierto de armas de fuego (“open carry”) en público, una práctica que actualmente está restringida en Florida salvo en entornos de caza, pesca o campamento.

“Treinta y ocho estados permiten el ‘open carry’. No es controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de ellos. ¿Por qué no pasa en Florida?”, cuestionó el gobernador, instando al Congreso estatal a avanzar con la medida.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado oposición en el Senado estatal, particularmente por parte del presidente del Senado, Ben Albritton, quien ha citado la resistencia de la Asociación de Alguaciles de Florida, argumentando preocupaciones sobre seguridad pública.

Florida, entre los estados con más armas por habitante

Según un informe reciente de la organización Safe Home, basado en datos del FBI, Florida ocupa el segundo lugar en ventas de armas a nivel nacional, con un estimado de 1,22 millones de unidades vendidas en 2024, solo superado por Texas. Sin embargo, esta cifra representa una caída del 7% en comparación con 2023.

Por su parte, la asociación Ammo indica que más de un tercio de los residentes de Florida poseen al menos un arma de fuego, mientras el estado mantiene una de las leyes más permisivas del país en esta materia, como la normativa que permite portar armas ocultas sin permiso especial desde 2023.