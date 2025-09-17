Las leyendas de la NFL, Ron Rivera, de ascendencia puertorriqueña, y Anthony Muñoz, de raíces mexicanas, anunciaron la creación del Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano.

“El futbol americano une a personas de todos los orígenes. El Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano nos brindará la oportunidad de contar las historias de personas increíbles que no sólo alcanzaron la grandeza en el campo, sino que inspiraron a innumerables jóvenes de nuestras comunidades”, afirmó Rivera.

Ron Rivera y Anthony Muñoz

El ex entrenador de la NFL fue campeón del Super Bowl como jugador, y por dos ocasiones lo declararon como coach del año.

“Este Salón de la Fama va más allá de honrar el pasado. Se trata de construir un futuro. Me enorgullece ayudar a crear una plataforma que reconoce la excelencia hispana en el futbol americano y anima a las futuras generaciones a perseguir sus sueños”, dijo Muñoz.

El exjugador es miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

El Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano destacará a jugadores y entrenadores que fueron pioneros de épocas pasadas hasta las estrellas actuales, y preservará sus historias mediante exhibiciones, eventos y programas educativos.

Este Salón estará ligado a la NFL mediante un Campeonato Internacional de Futbol Bandera y diversos campamentos de futbol americano en los que participarán los mejores jugadores hispanos de escuelas secundarias de todo el mundo.

“El Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano va mucho más allá de reconocer los logros de jugadores, entrenadores y líderes hispanos que tanto han contribuido al crecimiento y éxito del futbol americano. Es una promesa de esperanza para las generaciones futuras”, expresó Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de la NFL.

Vincent, quien también será miembro del Comité Asesor Internacional del Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano, destacó que este organismo ayudará a fortalecer los lazos de la NFL con sus jugadores hispanoamericanos.

“Al honrar a los pioneros y dar voz a los jugadores, entrenadores y líderes hispanos, fortalecemos el deporte e inspiramos a los jóvenes a ver el futbol americano como un lugar al que pertenecen, donde se valora su herencia y donde sus sueños pueden prosperar”, concluyó.