Guadalajara, México. – Las Reinas del Caribe, actuales campeonas del Final Six Femenino NORCECA, comenzaron con autoridad la defensa de su título al vencer este lunes a Cuba 3-0 (25-16, 25-23, 25-20) en la primera jornada del torneo que se disputa en Guadalajara, México.

Dominio dominicano en ataque y bloqueos

El equipo dominicano, completamente renovado, mostró un juego sólido y efectivo, liderado por Alondra Tapia, autora de 19 puntos, y Madeline Guillén, con 15 unidades. Flor Terrero y Samaret Caraballo contribuyeron con ocho puntos cada una. Por Cuba, la destacada fue Dezirett Mudan, quien sumó nueve puntos.

Las estadísticas reflejaron el dominio de República Dominicana en ataque (38-26) y bloqueos (12-6), mientras que Cuba se impuso en saques (9-3). El primer set fue dominado ampliamente por las criollas, con ataques precisos y bloqueos decisivos que marcaron la diferencia. Los sets dos y tres fueron más disputados, pero las dominicanas lograron mantener la ventaja y cerrar el partido sin complicaciones.

Próximo desafío: Puerto Rico

Este martes, República Dominicana se enfrentará a Puerto Rico a las 8:00 p.m. hora dominicana, buscando mantener su invicto en la fase preliminar. El torneo forma parte del proceso de clasificación para la Copa Panamericana Femenina NORCECA 2026 y el Campeonato Continental Femenino NORCECA 2026.

Formato del torneo y equipos participantes

El Final Six Femenino NORCECA 2025, en su quinta edición, se juega en formato de todos contra todos, donde los cuatro mejores equipos avanzan a las semifinales cruzadas el 20 de septiembre. Los equipos que terminen quinto y sexto definirán su posición en la jornada final, seguida de los partidos por las medallas de bronce y oro.

Los seis equipos participantes son: México (anfitrión), Canadá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. República Dominicana llega como campeona defensora tras ganar los títulos de 2021, 2022 y 2024, mientras que Estados Unidos fue campeón en 2023.