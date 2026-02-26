Rubio reitera el apoyo de EE.UU. a la seguridad en Haití en reunión con primer ministro

Puerto Príncipe.– Estados Unidos reafirmó su apoyo a la estabilidad y la seguridad de Haití durante un encuentro entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, enmarcado en la reunión de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom).

«El secretario Rubio reiteró la importancia de garantizar la seguridad de Haití frente a las bandas terroristas y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la estabilidad y la seguridad del país, en particular a través de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF)», informó este jueves la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Rubio subrayó que «Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas, incluidos los políticos corruptos que contribuyen a la desestabilización de Haití», de acuerdo con la misma fuente.

El secretario de Estado indicó el miércoles a la cadena ‘C-SPAN‘ que la GSF «se está fortaleciendo», aunque reconoció que «tiene que mejorar un poco» en lo que respecta a la financiación, por lo que se continúa «buscando países donantes para cubrir algunas necesidades».

Además, explicó que la GSF «estará bajo los auspicios de la ONU«, lo que «será importante» para que las Naciones Unidas «puedan demostrar su capacidad para resolver un problema».

«El objetivo sería intervenir sobre el terreno y permitir a las autoridades haitianas recuperar el control del territorio en manos de estas bandas», añadió.

Avances en la lucha contra las pandillas y contexto político

El encuentro entre Rubio y Fils-Aimé tuvo lugar en el margen de la 50.ª reunión de jefes de Gobierno de la Caricom, donde el primer ministro haitiano aseguró a sus homólogos que Haití está logrando avances en la lucha contra las pandillas y que mantiene su confianza en que las elecciones se celebrarán este año.

En la cumbre, que concluye este viernes y se celebra en San Cristóbal y Nieves, Fils-Aimé destacó que su gobierno está «realizando todo lo posible para resolver el problema de las pandillas«.

Además, destacó que su país acaba de alcanzar el «hito importante» de que la mayoría de los partidos políticos firmaran un acuerdo para la estabilidad, por lo que aseguró que Haití se dirige «a las elecciones«, aseguró sobre el llamado ‘Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones‘.

Este acuerdo regula el periodo de transición hasta la celebración de comicios, previstos en su primera vuelta el 30 de agosto de este año, para los cuales el Gobierno deberá «crear un entorno seguro», según se dio a conocer el pasado martes.

La Policía Nacional de Haití mató el pasado sábado al menos a 16 supuestos pandilleros en una «operación de envergadura» llevada a cabo en Kenscoff, sur de Puerto Príncipe, de acuerdo con los datos de la institución.

Haití vive una crisis política y social grave y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.