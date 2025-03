Moscú/Kiev.- Rusia y Ucrania se acusaron hoy mutuamente de violar la tregua energética de 30 días, horas después de que ésta fuera acordada por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EEUU, Donald Trump, durante una conversación telefónica que, no obstante, ha despertado el optimismo entre los dirigentes europeos.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera hablar esta tarde con Trump para conocer los detalles de los acuerdos alcanzados, ya que las diferentes interpretaciones por parte del Kremlin y la Casa Blanca han causado cierta confusión en Kiev.

“Hoy tendré un contacto con el presidente Trump. Hablaremos de los detalles y de los próximos pasos”, dijo durante su visita a Finlandia. Además, ambos bandos en combate procedieron el miércoles a canjear 350 prisioneros de guerra, como había adelantado la víspera el Kremlin.

Putin no se echa atrás

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de golpear un depósito de petróleo en la región rusa de Krasnodar “horas después» de que Putin ordenara “inmediatamente”, tras hablar con Trump, suspender los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

De hecho, recordó que en el momento en que Putin impartió la orden, en el aire había siete drones de asalto cuyos objetivos eran precisamente instalaciones energéticas vinculadas con la industria de defensa en la región ucraniana de Mikoláiv.

Con todo, las defensas antiaéreas recibieron la orden de destruir esos siete drones -uno de ellos fue derribado por un caza- lanzados por el propio ejército ruso.

“El presidente no ha impartido nuevas órdenes”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en alusión a una posible reanudación de los ataques.

Zelenski acusa al Kremlin de faltar a su palabra

Mientras, según Kiev, drones rusos también alcanzaron este miércoles dos hospitales situados en la región fronteriza de Sumi e infraestructura energética de la empresa nacional ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk (centro).

Infraestructura del sistema eléctrico también fue alcanzada en la ciudad de Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, escenario de los combates más cruentos.

En respuesta, Zelenski, que nunca llegó aceptar la tregua energética rusa -sólo se comprometió a estudiarla-, acusó a Putin de violar su propia orden.

“Debemos asegurarnos de que no son sólo palabras de Putin, porque él dio la orden de no golpear el sector energético y rompió esa misma orden”, dijo.

Zelenski adelantó que presentará una lista de objetivos energéticos y civiles que deben ser incluidos en esa tregua de 30 días. “Si los rusos no golpean nuestras infraestructuras no golpearemos las suyas”, declaró.

El Kremlin insiste en cese de ayuda militar occidental

Al mismo tiempo, el Kremlin insistió hoy en que, al contrario de lo que dijo posteriormente el mandatario estadounidense, Putin y Trump sí abordaron el martes el cese total de la ayuda militar occidental a Ucrania.

“El tema de la continuación de los suministros de equipos militares es muy importante. Efectivamente, ayer se abordó”, dijo Peskov, quien subrayó que ese tema -lo calificó de “muy sensible»- será parte importante de la agenda de negociaciones en futuros contactos entre Moscú y Washington.

Según el comunicado publicado por el Kremlin tras la conversación, la parte rusa subrayó que una “condición clave” para impedir una escalada del conflicto y allanar el camino para un arreglo político-diplomático es “el cese total de la ayuda militar extranjera” y de la entrega de datos de inteligencia, a Kiev.

“No, no lo hizo. No hablamos de la ayuda. En realidad, no hablamos de la ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó”, respondió Trump a la cadena Fox. La confusión también afectó a la tregua, ya que Moscú habló de infraestructura energética, mientras Washington dio a entender que incluía a toda la infraestructura civil.

Europa, optimista

Aunque Putin rechazó, en realidad, el alto el fuego -sólo acordó negociar una tregua marítima-, los dirigentes europeos se mostraron optimistas.

“Una paz completa, justa y duradera para Ucrania debe ser el resultado de esta terrible guerra. Esperamos que la llamada telefónica de ayer sea un progreso en esa dirección. Seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania”, escribieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, en las redes sociales.

En la misma línea, el canciller saliente de Alemania, Olaf Scholz, dijo que la tregua energética “puede ser un primer paso importante” hacia la paz. Tras reunirse con Zelenski, el presidente finlandés, Alexander Stubb, también describió la conversación como “un paso en la dirección correcta hacia un alto el fuego total e incondicional».

Precisamente, los próximos pasos para poner fin al conflicto serán abordados dentro de unos días en Arabia Saudí, donde se volverán a reunir las delegaciones de Rusia y EEUU.