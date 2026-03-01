El padre Chelo expresó su preocupación por lo que calificó como una “crisis de identidad” que, a su juicio, afecta a la sociedad actual y aleja a las personas de Dios.

Durante su reflexión, sostuvo que cuando el ser humano pierde su identidad “pierde el sentido, el rumbo y el horizonte espiritual”, y afirmó que el mundo ha ido dejando de lado el propósito por el cual, según la fe cristiana, fue creado.

El sacerdote cuestionó las corrientes que promueven nuevas formas de identificación personal y consideró que estos fenómenos reflejan una pérdida del fundamento espiritual.

Citando el Génesis 1:27, recordó que el hombre y la mujer fueron creados “a imagen y semejanza de Dios”, con alma, voluntad y libertad. También mencionó Juan 8:32, “Conocerán la verdad y la verdad les hará libres”, para enfatizar que, desde su perspectiva, la verdadera libertad se encuentra en la verdad revelada por Dios.

Padre Chelo hizo un llamado a los padres a orientar a sus hijos desde la fe y a no renunciar, según dijo, a la responsabilidad de guiarlos espiritualmente.

Subrayó que el amor debe estar acompañado de formación y claridad sobre la identidad humana, insistiendo en que cada persona es “hijo de Dios” y posee dignidad propia.