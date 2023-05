Sainz- Es una pena, creo que no acertamos en los ‘pit stops’

Redacción deportes.- El español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyó octavo el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró tras la legendaria carrera que se disputa en las calles Montecarlo, que “es una pena”, porque, después de salir desde la cuarta plaza, cree que “no” acertaron “en los ‘pit stops'».

“Es una pena, porque este fin de semana teníamos ritmo; y en todo momento iba cómodo en carrera. Pero creo que no acertamos en ninguno de los dos ‘pit stops’- el primero creo que fue demasiado pronto; y el segundo, demasiado tarde”, comentó Sainz, de 28 años, con una victoria y quince podios en la categoría reina, que tuvo que cederle el quinto puesto del certamen al inglés George Russell (Mercedes) y ahora es sexto en el Mundial, con 48 puntos, 96 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo reforzó su liderato con una nueva victoria, la cuarta de la temporada.

“Es la lotería de Mónaco- unas veces toca y otras no”, explicó, en declaraciones al canal de televisión Dazn, el español de Ferrari, que los dos años anteriores había repetido segundo puesto en la carrera más icónica del año.

“Habrá que analizar qué podíamos haber hecho mejor. En la primera parada veía que iba bien, que había salvado mucho neumático duro; que había posibilidades de lluvia, de ‘safety car’, de bandera roja… y creo que igual en ese momento no debimos haber parado- y ahí quizá me he frustrado”, declaró Carlos este domingo tras la carrera que tuvo lugar en las calles del bello principado de la Costa Azul.

“El ‘timing’ de la segunda parada igual tampoco fue acertado. Al final, hemos fallado. Las cosas no salieron”, comentó Sainz, que el próximo fin de semana tendrá una nueva oportunidad de subir por primera vez al podio este año, en el Gran Premio de España -‘el de casa’- en el circuito de Montmeló (Barcelona).

“Mejor que estas cosas pasen este año, en el que no tenemos al coche donde nos gustaría estar. Pero hay que aprender de estas situaciones- y seguir mejorando”, apuntó Sainz este domingo en Montecarlo..