Santo Domingo.- Los oncenos Atlético Pantoja, Cibao FC y Salcedo libran una dura batalla por la cima de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras disputarse las primeras seis jornadas del campeonato.

Pantoja encabeza la tabla del fútbol local con 15 puntos, seguido por Salcedo FC y Cibao, que suman doce unidades cada uno.

La Universidad OYM les sigue los pasos con once puntos, para ubicarse en la cuarta posición del torneo de fútbol.

La quinta plaza la ocupa el onceno Moca FC, que suma diez unidades, mientras Atlético Vega Real marcha sexto, con ocho puntos.

Delfines del Este se ubica en el séptimo escalón con seis, mientras el Atlántico de Puerto Plata y Jarabacoa FC comparten el octavo puesto con cuatro puntos.

El último escalón lo ocupa Atlético San Cristóbal, que solo ha podido sumar un punto en la temporada.