Policia Nacional desmantela laboratorio clandestino de alcohol adulterado en Bahoruco

Bahoruco.– Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un presunto mega laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de bebidas alcohólicas adulteradas, durante un operativo realizado en el distrito municipal de Batey 6, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco.

La intervención fue ejecutada en cumplimiento de la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 243-68 sobre Alcoholes, tras un proceso de inteligencia e investigación desarrollado por miembros de la Policía Preventiva, en coordinación con la Unidad de Acción Rápida.

El operativo realizado en la comunidad de Batey 6, dio como resultado la localización de uno de los mayores centros clandestinos utilizados para la producción ilícita de ron adulterado en la región.

Durante la intervención, los agentes ocuparon 21 tanques metálicos y 19 galones llenos de un líquido amarillento, presumiblemente utilizado en la elaboración de bebidas adulteradas.

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Además, fueron encontradas varias mangueras conectadas a un riachuelo, utilizadas en el proceso ilegal de fabricación.

Las autoridades advirtieron que este tipo de actividades representa un grave riesgo para la salud pública, debido a que el consumo de alcohol adulterado puede provocar intoxicaciones severas e incluso la muerte.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el centro clandestino fue desmantelado de inmediato y el líquido ocupado destruido en el lugar, como parte de las acciones preventivas que desarrolla la Policía Nacional para enfrentar este delito y proteger a la población en la región Sur del país.