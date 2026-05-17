Amaury Sánchez destaca acuerdos culturales en Colombia

Amaury Sánchez informó que participó en el Congreso Iberoamericano de Formación Artística celebrado en Colombia del 13 al 15 de mayo, encuentro que reunió a representantes culturales de distintos países de la región.

El maestro y viceministro compartió detalles de su participación a través de sus redes sociales, donde valoró la importancia de los acuerdos alcanzados durante el evento internacional.

«Un honor haber participado en el Congreso Iberoamericano de Formación Artística celebrado en Colombia desde el 13 al 15 de mayo. Iberoamérica se fortalece cada día más con los acuerdos logrados en este importante evento», expresó Sánchez.

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El funcionario destacó además que la clausura del congreso contó con la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien tuvo la oportunidad de saludar personalmente.

La programación principal del congreso se desarrolló en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá, donde se realizaron mesas de trabajo, talleres y encuentros con participación de representantes culturales y académicos de Iberoamérica.

Algunas de las mesas fueron transmitidas en línea para ampliar el alcance regional del evento.

Previo al encuentro central en Bogotá, el congreso desarrolló talleres y encuentros regionales en universidades de seis ciudades colombianas: Popayán, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Santa Marta y Manizales.